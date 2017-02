10 Jahre Open Directory Projekt – ODP – DMOZ

Einen herzlichen Glückwunsch an alle Aktiven und ehemaligen Editoren des ODP (Open Directory Project), die dazu beigetragen haben, das Verzeichnis zu betreiben. Das Directory of Mozilla (DMOZ) wurde am 5. Juni 1998 offiziell gestartet. In 10 Jahren hat sich viel ereignet, dennoch ist das ODP in seiner Konsistenz nach aussen immer ziemlich konstant geblieben. Neue und spannende Änderungen werden jedoch für den Sommer 2008 angekündigt.

Freiwillige Editoren zu begeistern, scheint ein erfolgreicheres Modell für ein Webverzeichnis zu sein, als Mitarbeiter mit geringen Geldern (laut ODP) bei Yahoo! und anderen Anbietern anzustellen. Yahoo! sieht allerdings heutzutage praktikablere Methoden, dem Nutzer eine schnelle relevante Antwort zu seiner Recherche zu geben.

Das ODP bleibt seinem Grundverständnis als Webverzeichnis treu. Das Verzeichnis enthält Verweise zu 4 584 079 Websites. 80 140 freiwillige Redakteure bearbeiteten über 590 000 Kategorien.

Gutes Gelingen für die nächsten 10 Jahre ODP!

